МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио о Курилах

Посла Японии в России Тоехиса Кодзуки пригласили в МИД РФ в связи с высказываниями японского руководства о Курильских островах. Об этом сообщается на сайте МИД.

Причиной вызова посла стала информация о том, что правительство Японии планирует отказаться от компенсаций за Курильские острова, а также слова японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, что возможная передача Курил должна проходить при согласии живущих на островах россиян.

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», — считает российский МИД.

Япония считает курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими оккупированными территориями. Москва заявляет, острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В ноябре 2018 года Россия и Япония пообещали ускорить заключение мирного договора на основе , подразумевавшей передачу островов Шикотан и Хабомаи под контроль Токио.