Лаос вернул России тридцать полностью исправных танков Т-34

В Россию из Лаоса доставлены 30 танков Т-34. Танки, сообщило Минобороны России, до недавнего времени стояли на вооружении у армии Лаоса и находятся в полностью исправном состоянии.

Договоренность о возврате в Россию танков Т-34 была достигнута во время визита в Лаос главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в начале 2018 года.

Танки по морю доставили во Владивосток, оттуда их по железной дороге перевезут в Подмосковье. Бронетехнику собираются использовать для парадов, музейных экспозиций и киносъемок.

Модификации танка Т-34 серийно выпускались с начала 1940-х до конца 1950-х годов. На вооружении советской, а затем российской армии, модификации Т-34 стояли до 1993 года.