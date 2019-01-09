Бывшему израильскому министру, отсидевшему три года за наркотики, дали 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Ирана

Бывший министр энергетики Израиля , обвиняемый в шпионаже в пользу Ирана, признал вину и заключил сделку со следствием. В рамках сделки он получит 11 лет тюремного заключения. Суд формально утвердит приговор 11 февраля.

Сегев работал на иранскую разведку с 2012 года и как минимум дважды, по версии обвинения, тайно посещал Иран.

Иран не признает право Израиля как еврейского государства на существование. Между двумя странами нет дипломатических отношений.

В 2004 году Сегева арестовали за попытку контрабандой провезти из Нидерландов в Израиль 32 тысячи таблеток экстази. Он получил пять лет тюрьмы и был освобожден досрочно через три года, после чего уехал на постоянное жительство в Нигерию.