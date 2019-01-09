Apple во второй раз за полгода сократит производство айфонов

Компания Apple в январе-марте 2019 года сократит производство новых моделей iPhone на 10%, сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источники.

В конце декабря Apple попросила поставщиков произвести меньше новых моделей XS Max, XS и XR, поскольку в 2019 году ожидается выход нового флагманского смартфона.

Всего в январе-марте компания планирует выпустить 40-43 миллиона как старых, так и новых моделей iPhone, рассказал источник издания. Ранее прогнозировалось, что за первый квартал выпустят 47-48 миллионов смартфонов.

В компании Apple не комментировали эту информацию.

В ноябре 2018 года Apple из-за низкого спроса сократила производство iPhone XR — самой дешевой модели в линейке, представленной в сентябре.

2 января Apple впервые за 16 лет выпустила прогноз о снижении доходов. По оценке компании, ее доходы за последние три месяца составят около 84 миллиардов долларов вместо прогнозируемых 89-93 миллиардов долларов. Сообщение об этом привело к снижению стоимости акций Apple.