В Пекине вооруженный преступник напал на школу. Ранены 20 детей

По меньшей мере 20 детей получили ранения во время нападения на начальную школу в районе Сичэн в Пекине, сообщает Associated Press со ссылкой на китайские власти.

Трое детей получили серьезные ранения, но их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие госпитализированы.

Нападавший был вооружен ножом, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения в соцсетях. Дети получили ранения в голову.

Мужчина, подозреваемый в нападении, задержан.

Насильственные преступления в отношении детей, отмечает Reuters, редкий случай для столицы Китая. В других регионах КНР за последние годы преступники, как правило с ножами, несколько раз нападали на школы и детские сады.