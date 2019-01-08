В павильоне истории России на ВДНХ заклеили даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом
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На одном из баннеров в павильоне «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с кризисными событиями в новейшей российской истории. На это обратил внимание один из посетителей выставки.
Заклеенными оказались гибель подлодки «Курск», теракт в концертном зале на Дубровке, захват заложников в Беслане и российско-грузинский вооруженный конфликт.
Представитель пресс-службы проекта «Россия — моя история» Александр Тарасов в разговоре с Дождем подтвердил информацию о баннере с заклеенными датами. По его словам, баннер не является частью экспозиции. «Он находится в складской зоне, где сейчас располагается оборудование и разные приспособления, которые мы использовали для реконструкции», — сказал Тарасов.