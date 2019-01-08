Трамп впервые выступит с обращением к нации из Овального кабинета. Речь пойдет о «кризисе на границе»

Президент США Дональд Трамп 8 января впервые выступит с телеобращением к нации из Овального кабинета Белого дома, сообщает Associated Press.

Заявление, как объявил Трамп в твитере, будет касаться блокировки работы правительства из-за проблемы финансирования стены на границе с Мексикой.

Трамп выступит в девять вечера по североамериканскому восточному времени. Крупнейшие американские телеканалы согласились транслировать его в прямом эфире — как отмечает The Hill, так происходит не всегда.

Лидеры демократов в конгрессе США потребовали от ТВ предоставить им такое же эфирное время, так как заявление президента, по их мнению, окажется «полным злобы и ложной информации».

Работа правительства США частично заблокирована с декабря из-за отказа конгресса принять по требованию президента бюджет, в который заложена трата более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп заявлял, что готов поддерживать эту ситуацию месяцы и годы.

Президенты США обычно используют обращение к нации из Овального кабинета для важных объявлений.