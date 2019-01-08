Япония заняла первое место в новой версии индекса паспортов, который составляет консалтинговая компания Henley & Partners. Согласно авторам индекса, граждане Японии могут посещать без визы 190 стран мира.

Второе место занимают Сингапур и Южная Корея (189 стран), третье — Германия и Франция (188 стран).

Россия занимает 48 место со 119 странами (год назад их было 110). Показатели Украины, Белоруссии и Казахстана — 128, 77 и 76 стран соответственно. Латвия и Литва находятся на 11 месте с возможностью посещения 180 стран без визы.

Замыкают индекс Афганистан и Ирак, граждане которых могут без визы посетить 30 стран.

В декабре 2018 года был опубликован рейтинг Passport Index компании Arton Capital с несколько иными результатами — в нем «сильнейшим» был признан паспорт ОАЭ с 167 странами. Россия в этом рейтинге была на 38 месте с 116 странами без визы.