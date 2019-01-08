Из логотипа Mastercard убрали название компании. Остались только красный и желтый круги

Платежная система Mastercard решила убрать название компании из логотипа, оставив только пересекающиеся круги красного и желтого цвета.

В компании объяснили, что эта эмблема ассоциируется с платежной системой лучше, чем название Mastercard. Представители компании привели данные опроса, согласно которому 80% респондентов узнали символ платежной системы и без слова Mastercard.

Компания Mastercard использует два пересекающихся круга в качестве своего логотипа более 50 лет. Сначала надпись Mastercard размещалась поверх пересекающихся кругов, а с 2016 года — переместилась под них.

Mastercard

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