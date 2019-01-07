Япония ввела налог на выезд из страны

С 7 января в Японии начал действовать налог на выезд из страны, сообщает японская телерадиокомпания NHK. Это первый налог, введеный в стране за 27 лет.

Новый налог должны платить граждане Японии и иностранцы, выезжающие из страны по морю или по воздуху. Его сумма составит тысячу японских иен (около девяти долларов) и будет включена в стоимость билета.

От уплаты налога освобождены транзитные пассажиры, если покинут пределы Японии в течение 24 часов после прибытия, и дети до двух лет.

Правительство Японии планирует, что за первый год поступления от налога на выезд составят 50 миллиардов иен (чуть более 400 миллионов долларов). Эти деньги будут направлены на развитие туризма, пишет Nikkei Asian Review.

В 2018 году количество прибывших в Японию туристов достигло 30 миллионов человек. Японское правительство рассчитывает увеличить этот показатель до 40 миллионов человек к 2020 году, когда в стране пройдет летняя Олимпиада.