В Черном море затонуло грузовое судно с россиянами на борту

Обновлено. Посольство России в Анкаре опровергло информацию о том, что на борту затонувшего у берегов Турции судна были россияне. По данным посольства, экипаж состоял из граждан Украины и Азербайджана, сообщает РБК.

В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт», шедшее под панамским флагом. Об этом сообщила администрация турецкой провинции Самсун.

«Волга-Балт» подала сигнал бедствия около восьми часов утра по местному времени (совпадает с московским). В момент крушения судно находилось в 130 километрах от порта Самсун. На место происшествия прибыли спасательные вертолеты и катера.

По данным турецкого агентства Anadolu, на борту судна были 13 членов экипажа: девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Спасены семь человек, остальные погибли, заявил губернатор провинции Самсун Осман Каймак.

Гражданство погибших не уточняется.