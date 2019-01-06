ЦБ объявил о планах отвязать стоимость полиса ОСАГО от места регистрации и мощности автомобиля

Центробанк рассматривает возможность отмены двух ключевых коэффициентов при расчете стоимости полиса ОСАГО — территориального и мощности двигателя.

Об этом заявил в интервью «Российской газете» начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Территориальный коэффициент, по его словам, могут отменить в 2020 году, а коэффициент мощности — в 2021 году.

В будущем, сообщил Табаков, место жительства владельца автомобиля возможно и будет влиять на тариф, но «менее формально, чем сейчас».

После отмены коэффициента мощности, по его словам, страховые компании смогут увеличить тариф, но не более чем на 40%. Также, сообщил Табаков, должна появиться и возможность дополнительной скидки на те же 40%.

С 9 января начнется первый этап либерализации ОСАГО. Коридор базового тарифа ОСАГО (его определяет ЦБ) будет расширен на 20% в обе стороны (новый диапазон составит 2746-4942 рублей вместо 3432-4118 рублей). К 2025 году Центробанк планирует отказаться от госрегулирования этих тарифов.

Сейчас территориальный коэффициент составляет от 2 (для Москвы и некоторых других городов) до 0,6 для небольших населенных пунктов. В зависимости от мощности двигателя применяются коэффициенты от 0,6 (до 50 л. с.) до 1,6 (от 150 л. с.).