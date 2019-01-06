США заблокировали поставки российских самолетов Sukhoi Superjet в Иран

Поставка российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран откладывается на неопределенный срок из-за отказа Минфина США выдать экспортный сертификат, рассказал иранскому агентству ILNA представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.

Более 10% комплектующих SSJ-100 производятся в США, поэтому для поставок лайнеров требуется соответствующее разрешение американских властей, которое, по словам представителя Ассоциации иранских авиалиний, российская сторона получить не смогла.

Производитель SSJ-100 пытается снизить число американских комплектующих, однако, как ожидается, это займет много времени. «Пока же о поставке самолетов речь идти не может», — подчеркнул Самани.

Иран заключил предварительное соглашение о покупке 40 самолетов SSJ-100 для местных авиакомпаний Aseman Airlines и Iran Air Tours.

Авиапарк иранских авиакомпаний из-за многолетних санкций, запрещавших поставлять в страну авиатехнику и запчасти, находится в неудовлетворительном состоянии. Власти страны заявляли, что иранским авиакомпаниям для обновления парка нужно около 500 самолетов.

После снятия основных санкций в 2016 году иранские авиакомпании договорились о покупке 100 самолетов Airbus и 80 Boeing. Однако сделки были заблокированы после того, как в 2018 году президент США Дональд Трамп восстановил санкции в отношении Ирана.

Sukhoi Superjet 100 — первый пассажирский самолет, разработанный в России. Его производство началось в 2011 году. Крупнейшим заказчиком SSJ 100 является «Аэрофлот».