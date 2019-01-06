Россиянка впервые заняла призовое место в общем зачете лыжной гонки «Тур де Ски»

Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, занявшей призовое место в лыжной многодневной гонке «Тур де Ски».

В общем зачете у Непряевой второе место. Первой стала норвежка Ингвильд Эстберг.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Ранее лучшим результатом российских лыжниц в этой гонке было пятое место в общем зачете, которое заняла Ольга Рочева в 2008 году, пишет «Спорт-Экспресс».

У мужчин в общем зачете «Тур де Ски» второе место занял россиянин Сергей Устюгов. Первое место у норвежца Йоханнеса Клэбо. Устюгов в сезоне 2016/17 годов был первым в общем зачете «Тур де Ски», а в сезоне-2015/16 — занимал третье место.