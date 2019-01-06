На месторождении «Роснефти» в Югре произошел пожар

Пожар площадью более 300 квадратных метров произошел вечером 5 января на в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В одном из цехов из-за разгерметизации загорелся нефтепродукт, сообщили «Интерфаксу» в компании «РН-Юганскнефтегаз» (дочерней компании «Роснефти»). Огонь охватил четыре печи выпаривания воды из нефти, площадь пожара составила 400 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

МЧС присвоило возгоранию третий, повышенный номер сложности. Спасатели эвакуировали 16 сотрудников, работающих на месторождении. В «РН-Юганскнефтегаз» заявили, что угрозы дальнейшего распространения огня нет.

О погибших и пострадавших пока не сообщалось.