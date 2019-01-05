В Калифорнии произошла стрельба в боулинг-клубе. Погибли три человека
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Несколько человек пострадали во время стрельбы, произошедшей в боулинг-клубе Gable House Bowl в калифорнийском городе Торранс, сообщает The Los Angeles Times.
В твиттере городской полиции сообщается о «множестве жертв». Полицейские говорят, что погибли трое, еще четверо получили ранения.
Очевидец Райан Томпсон провел в фейсбуке трансляцию из клуба. На кадрах видео можно заметить человека в крови, который лежит на полу.
О задержании стрелка пока не сообщалось. Полиция оцепила территорию возле боулинг-клуба.