При сходе лавины в Сочи погибли двое туристов из Москвы

Двое мужчин 1983 года рождения погибли днем 5 января при сходе лавины на горном курорте в Сочи, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на Следственный комитет.

Лавина сошла на курорте Красной поляны, уточняет РИА Новости. Туристы погибли на высоте 2300 метров, когда катались на оборудованной трассе, закрытой из-за непогоды, сообщили РБК в МЧС.

На закрытой горнолыжной трассе находились трое мужчин: двоих из них засыпало снегом, третий смог вызвать спасателей. На курорте заявили, что лавину спровоцировали действия горнолыжников, вышедших на закрытую трассу.