Игоря Верника оштрафовали за езду по тротуарам в Москве

Актер МХТ имени Чехова, телеведущий Игорь Верник оштрафован на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в Москве, который закрыт для движения автомобилей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «Верник признан виновным в езде по тротуарам». Полиция начала административное расследование в отношении артиста после того, как он проехал на автомобиле Range Rover по пешеходной зоне.

В МХТ имени Чехова заявили, что у театра есть официальное разрешение, позволяющее сотрудникам театра въезжать в Камергерский переулок. Игорь Верник входит в число этих сотрудников, отметили в театре.