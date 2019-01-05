Россиянина арестовали на острове в Тихом океане по запросу США

Гражданин России Дмитрий Макаренко арестован на острове по запросу ФБР США, сообщает The Guam Daily Post.

Россиянина задержали 29 декабря, сообщила газета Saipan Tribune. Его обвиняют в попытке экспортировать в Россию военную технику США, в частности, приборы ночного и теплового видения и капсюли для воспламенения заряда. Кроме того, Макаренко обвиняют в отмывании денег. США выдали ордер на его арест в июне 2017 года.

Всего россиянину вменяется восемь преступных эпизодов, за что ему грозит до 45 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы в судебной базе США.

31 декабря суд удовлетворил ходатайство прокуратуры США, потребовавшей депортировать Дмитрия Макаренко во Флориду.

Исправление. Первоначально в заметке сообщалось, что, по данным местных СМИ, россиянину 72 года. В МИД РФ уточнили, что Макаренко родился в 1979 году.