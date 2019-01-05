Россиянина арестовали на острове в Тихом океане по запросу США
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Гражданин России Дмитрий Макаренко арестован на острове Сайпан по запросу ФБР США, сообщает The Guam Daily Post.
Россиянина задержали 29 декабря, сообщила газета Saipan Tribune. Его обвиняют в попытке экспортировать в Россию военную технику США, в частности, приборы ночного и теплового видения и капсюли для воспламенения заряда. Кроме того, Макаренко обвиняют в отмывании денег. США выдали ордер на его арест в июне 2017 года.
Всего россиянину вменяется восемь преступных эпизодов, за что ему грозит до 45 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы в судебной базе США.
31 декабря суд удовлетворил ходатайство прокуратуры США, потребовавшей депортировать Дмитрия Макаренко во Флориду.
Исправление. Первоначально в заметке сообщалось, что, по данным местных СМИ, россиянину 72 года. В МИД РФ уточнили, что Макаренко родился в 1979 году.