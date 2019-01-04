Правительство утвердило переезд Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд части федеральных ведомств в новый комплекс на территории делового центра «Москва-Сити» (Пресненская набережная, дом 10, строение 2).

В новые помещения переедут центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития, а также четыре федеральных агентства — Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм и Росимущество. Помимо этого в «Москву-Сити» переместят центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и .

Переезд должен завершиться до конца 2019 года.

Переезд части министерств в «Москва-Сити» начали планировать еще в 2017 году. Предполагалось, что в новое здание переедет также Минстрой. Ранее сообщалось, что переезд завершат в 2018 году.