Новогодний твит Huawei отправили с айфона. Двух сотрудников компании оштрафовали и понизили в должности

Поздравление с Новым годом в официальном твиттере китайской компании Huawei было отправлено с айфона. Внимание на это обратил видеоблогер Маркес Браунли (MKBHD).

В течение 15 минут этот твит удалили, заменив его другим.

Агентство Reuters пишет, что 3 января сотрудники Huawei получили сообщение от старшего вице-президента и главы совета директоров компании Чэнь Лифань. В нем она объяснила, что первый твит был отправлен с айфона, так как у ответственных сотрудников не заработал VPN на компьютере.

В письме Чэнь Лифань также сказано, что двое сотрудников были понижены в должности и оштрафованы на пять тысяч юаней (49 тысяч рублей).