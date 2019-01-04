Хакеры опубликовали личные данные сотен немецких политиков. Из всех партий бундестага, кроме ультраправой

Неизвестные хакеры опубликовали личные данные и документы, имеющие отношение к сотням немецких политиков, сообщает телерадиостанция RBB. Отмечается, что в массиве данных есть информация на членов всех партий, представленных в бундестаге, кроме ультраправой «Альтернативы для Германии».

Среди данных оказались сотни телефонных номеров и адресов членов бундестага (включая глав министерств и канцлера Ангелы Меркель), а также земельных парламентов. Опубликованы партийные документы, посвященные съездам и их участникам. Некоторые документы уже устарели и касаются событий, произошедших несколько лет назад.

Журналисты не смогли выявить какой-либо принцип, по которому были выбраны цели для взлома. Поэтому неясен и источник взлома — настолько разнообразные данные вряд ли могли быть получены в одном месте.