В Саудовской Аравии начался суд над предполагаемыми убийцами Джамаля Хашогджи. Прокуратура потребовала для них смертной казни

В Саудовской Аравии начался судебный процесс по делу об убийстве журналиста .

На первом заседании перед судом предстали 11 обвиняемых. Для пятерых из них прокуратура потребовала смертной казни.

Сенат США и ЦРУ полагают, что приказ об убийстве журналиста отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. В Саудовской Аравии это отвергают, называя убийство инициативой отдельных силовиков.