В Германии водитель несколько раз атаковал мигрантов в новогоднюю ночь. Пострадали восемь человек

Не меньше восьми человек были ранены в новогоднюю ночь в городах Ботроп и Эссен на северо-западе Германии. Как сообщает портал NTV, вскоре после полуночи 50-летний уроженец Эссена врезался на своем автомобиле в несколько групп прохожих. Всего он совершил четыре атаки, в двух случаях люди успели разбежаться и укрыться, в двух — нет.

Пострадавшие — иммигранты из Афганистана и Сирии, а также гражданин Германии турецкого происхождения. Среди них — четверо несовершеннолетних. Одна женщина тяжело ранена.

Преступник был задержан в ту же ночь. По данным Der Spiegel, мотив его действий — ксенофобия. На первом допросе он признался, что считает избыток иностранцев проблемой для Германии. Кроме того, по информации издания, у мужчины есть психические отклонения; как минимум один раз он лечился в специализированной клинике. Он не числится в базах немецких спецслужб как экстремист.

В апреле 2018 года житель Мюнстера Йенс Александр Рютер въехал в посетителей ресторана, сидевших за столиками в старом городе. Три человека погибли, больше двадцати были ранены. Сам Рютер покончил с собой. Полиция тогда отвергла версию, что у преступления были политические мотивы.