В Дании при аварии на железнодорожном мосту погибли шесть человек

В Дании в результате железнодорожной аварии на утром 2 января погибли шесть человек и 16 получили травмы.

Полиция назвала причиной аварии то, что пассажирский поезд, на борту которого находились более 130 человек, «столкнулся с неизвестным объектом». Инцидент произошел в очень ветреную погоду.

По неподтвержденным данным, по поезду мог ударить брезент от проезжавшего мимо товарного состава, спровоцировав экстренное торможение. На фотографиях с места аварии видно разорванную обшивку вагонов грузового поезда.

Движение на мосту ограничено, пишет BBC News.