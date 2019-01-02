Си Цзиньпин допустил применение силы, чтобы вернуть Тайвань Китаю

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай «не может пообещать отказаться от применения силы и сохраняет за собой право использовать все возможные меры» для .

Как сообщает Reuters, Си также подчеркнул, что подавляющее большинство жителей острова осознают, что его возможная независимость стала бы «настоящей катастрофой».

В то же время, по словам Си, «Китай не станет атаковать китайский народ и приложит огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения».

Заявление Си Цзиньпина приурочено к сороковой годовщине прекращения регулярных обстрелов китайской артиллерией островов Цзиньмыньцюньдао, подконтрольных Тайваню. После этого боевые действия больше не велись и между сторонами началась нормализация отношений.

В 2015 году Си Цзиньпин стал первым китайским лидером, который встретился с президентом Тайваня.

Нынешний президент Тайваня Цай Инвэнь выступает за то, чтобы остров провозгласил независимость и, таким образом, полностью отказался от исторической связи с Китаем.