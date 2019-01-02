Новый сенатор от штата Юта, республиканец Митт Ромни опубликовал колонку в газете The Washington Post, в которой раскритиковал Дональда Трампа. По его мнению, президент должен объединять страну, давать ей чувство взаимного уважения и «демонстрировать важные качества честности и порядочности» — и этого не хватает Трампу.

Ромни также отметил, что своими действиями президент подрывает доверие к США в мире и усиливает авторитарные альтернативы американскому лидерству, предлагаемые Россией и Китаем. Он заявил, что не будет «комментировать каждый твит и оговорку» Трампа, но в то же время пообещал открыто выступать против слов или действий явно «спорного, расистского, сексистского, антимигрантского, нечестного, разрушительного для демократических институтов» характера.

Дональд Трамп вскоре ответил Ромни в твиттере. Он намекнул, что, в отличие от Ромни, выиграл президентские выборы. Нынешний сенатор баллотировался в президенты 2012 году и проиграл Бараку Обаме

Митт Ромни выиграл выборы в Сенат в ноябре 2018 года. Сразу после избрания его называли одним из основных кандидатов на роль лидера оппозиции Трампу внутри Республиканской партии.

На президентских выборах 2016 года Ромни отказался поддерживать Трампа, даже когда тот стал кандидатом от Республиканской партии.