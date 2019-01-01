Задержанный по подозрению в шпионаже американец служил в морской пехоте. Он приехал в Москву на свадьбу
Американец Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, раньше служил в морской пехоте, но сейчас в отставке. Об этом CNN рассказал его брат-близнец Дэвид Уилан, который также опубликовал это сообщение в твиттере.
Как рассказал Дэвид Уилан, его брат приехал в Москву на свадьбу, но 28 декабря связь с ним пропала. Чем сейчас занимается Пол Уилан и на чью свадьбу он приехал, брат не уточнил. Его семья связалась с американскими властями.
Ранее появлялись сообщения, что Пол Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services. Там подтвердили, что до 2016 года у них был сотрудник с таким именем, но не смогли уточнить, он ли был задержан в России.
«Его невиновность не вызывает сомнений, мы рассчитываем, что его права будут соблюдены», — сказал Дэвид Уилан (англ. яз.).