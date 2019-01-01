При пожаре в Оренбургской области погибли семь человек

В городе Орск Оренбургской области произошел пожар, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщается на сайте областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило около 8 часов утра 1 января. По данным МЧС, площадь пожара составила всего пять квадратных метров, его быстро потушили.

Издание Orsk.ru сообщает, что в числе погибших — трое детей.

По данным издания, в доме тлел диван, все погибшие отравились угарным газом.