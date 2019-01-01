Молодежная сборная России по хоккею обыграла Канаду в новогоднюю ночь

Молодежная сборная России по хоккею на чемпионате мире в групповом этапе обыграла Канаду со счетом 2:1. За сборную России шайбы забросили Григорий Денисенко и Павел Шэн, за Канаду — Коди Глэсс.

После этого матча сборная России заняла первое место в своей группе, не потерпев на турнире пока ни одного поражения. Россияне обыграли канадцев, швейцарцев, чехов и датчан. Канада, которая принимает чемпионат мира, потерпела первое поражение на турнире.