Сенатор Элизабет Уоррен объявила о планах участвовать в выборах президента США

Сенатор США от Массачусетса демократ Элизабет Уоррен объявила о создании исследовательского , который должен определить, будет ли выдвинута ее кандидатура на выборы президента США в 2020 году.

В обращений, опубликованном на ютьюбе, 69-летняя Уоррен назвала темы своей предвыборной кампании: экономическое равенство, подотчетность правительства и сдерживание крупных корпораций.

Elizabeth Warren Launches Exploratory Committee for President Elizabeth Warren

«Коррупция отравляет нашу демократию, — говорит Уоррен на видео, когда на экране появились лидеры республиканцев. — Политики смотрят в другую сторону, пока крупные страховые компании отказывают пациентам в спасении жизни, пока крупные банки грабят клиентов, а нефтяные компании уничтожают эту планету».

Элизабет Уоррен — ведущий представитель прогрессивного крыла Демократической партии США. Ранее она неоднократно критиковала действующего президента США Дональда Трампа, в том числе, когда он баллотировался в президенты в 2016 году.