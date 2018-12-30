В Москве открылась 17-я за год станция метро

30 декабря в московском метрополитене начала работу новая станция «Савеловская», которая стала частью строящейся Большой кольцевой линии. С нее также можно сделать пересадку на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской «серой» линии.

Присутствовавший на открытии «Савеловской» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что это уже 17-я станция метро, введенная в эксплуатацию в 2018 году. По его словам, это рекорд в истории строительства московского метрополитена.

Большая кольцевая линия московского метро будет состоять из 31 станции. Помимо «Савеловской», в составе БКЛ уже действуют станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Их открыли 26 февраля.