Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, завершившегося 30 декабря в Санкт-Петербурге.

По итогам 17 туров 29-летняя россиянка набрала 13,5 очка, сообщает ТАСС. Второе и третье место на турнире заняли иранка Сарасадат Хадемальшарьех (13 очков) и китаянка Лэй Тинцзе (12,5 очка) соответственно.

Победителем чемпионата мира по блицу среди мужчин стал действующий чемпион мира по шахматам, 28-летний норвежец Магнус Карлсен. По итогам 21 тура он набрал 17 очков.

В турнире по быстрым шахматам, который завершился в Петербурге двумя днями ранее, победу одержал 22-летний российский гроссмейстер Даниил Дубов.

Екатерина Лагно ранее уже дважды выигрывала чемпионат Европы (2005, 2008), чемпионаты мира по блицу (2010) и быстрым шахматам (2014), а также в составе женской сборной Украины побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013).

Российское гражданство Лагно получила летом 2014 года. В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году.