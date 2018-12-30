Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
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Александр Лукашенко послал Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка сало и четыре мешка картошки со своего подворья.
Как пояснила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт, российский президент сам полушутя попросил такой подарок в ответ на вопрос Лукашенко, чего бы он хотел получить к Новому году.
В подарке Путину представлены несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для готовки конкретных блюд: один для жарки, другой — для драников, третий — для пюре, четвертый — для запекания и отваривания, пояснила представитель Лукашенко.
Другим лидерам стран СНГ президент Белоруссии подарил к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы, добавила Эйсмонт.