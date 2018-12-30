Четыре человека погибли при крушении вертолета под Улан-Удэ

Частный вертолет Robinson разбился утром 30 декабря в поселке Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ. В результате крушения погибли четыре человека, находившиеся на борту вертолета, сообщает ТАСС.

Авария произошла сразу после взлета с частной вертолетной площадки в поселке. Вертолет рухнул и загорелся на территории базы отдыха, в нежилом массиве между комплексом «Оранж Хауз» и Центром восточной медицины, рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Возгорание уже ликвидировано. На земле в результате аварии никто не пострадал.

Причины крушения пока неизвестны.