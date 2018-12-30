Аманда Нуньес стала первой в истории чемпионкой UFC в двух весовых категориях

Боец , действующая чемпионка в женском легчайшем весе (до 61,2 килограмма) 30-летняя Аманда Нуньес стала первой в истории женщиной, которая владеет двумя поясами одновременно.

30 декабря на турнире UFC 232 в Лос-Анджелесе Нуньес за 51 секунду нокаутировала 33-летнюю Крис «Киборг» Жустино, выиграв титул чемпиона в полулегком весе (до 65,8 килограмма).

Для Нуньес эта победа стала 17-й при четырех поражениях, Жустино потерпела второе поражение в 23 боях, отмечает Sports.ru.

Ранее среди бойцов MMA чемпионами в двух весовых категориях одновременно становились только Конор Макгрегор и Даниэль Кормье.

Что нужно знать о бое Нуньес и Жустино Киборг, буллинг и очень много нокаутов 30 декабря состоится бой сильнейших женщин мира — Крис Жустино и Аманды Нуньес