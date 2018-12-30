Аманда Нуньес стала первой в истории чемпионкой UFC в двух весовых категориях
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Боец MMA, действующая чемпионка в женском легчайшем весе (до 61,2 килограмма) 30-летняя Аманда Нуньес стала первой в истории женщиной, которая владеет двумя поясами UFC одновременно.
30 декабря на турнире UFC 232 в Лос-Анджелесе Нуньес за 51 секунду нокаутировала 33-летнюю Крис «Киборг» Жустино, выиграв титул чемпиона в полулегком весе (до 65,8 килограмма).
Для Нуньес эта победа стала 17-й при четырех поражениях, Жустино потерпела второе поражение в 23 боях, отмечает Sports.ru.
Ранее среди бойцов MMA чемпионами в двух весовых категориях одновременно становились только Конор Макгрегор и Даниэль Кормье.