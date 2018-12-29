В Хабаровском крае лавиной накрыло поселок. Два человека погибли

Несколько снежных лавин сошли на поселок Многовершинный в Николаевском районе Хабаровского края утром 29 декабря. Под снегом оказались 10 человек, двое из них погибли, сообщает ТАСС.

Первая лавина сошла на компрессорную станцию местного золотодобывающего предприятия АО «Многовершинное», где в это время находился один человек. К нему на помощь выдвинулась группа спасателей золотодобывающей компании из десяти человек. Их накрыло следующей сошедшей лавиной.

К настоящему времени удалось найти всех десятерых человек. Двое из них погибли, восемь в тяжелом состоянии доставлены в больницу поселка. Заблокированному в здании рабочему ничего не угрожает.

В связи со сходом лавин в Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Местные власти пообещали оказать материальную поддержку пострадавшим. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).