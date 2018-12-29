Молодежная сборная России по хоккею обыграла Чехию на чемпионате мира, забросив две шайбы в меньшинстве

Сборная России победила команду Чехии со счетом 2:1 в матче группы А на молодежном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Канаде.

В составе российской сборной отличились Артем Галимов (17-я минута) и Николай Коваленко (35-я минута). Обе шайбы были заброшены, когда россияне играли в меньшинстве. У чехов шайба на счету Яхима Конделика (35-я минута).

Молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков до 20 лет проходит в Ванкувере и Виктории до 6 января.

В первом матче группы А сборная России победила датчан со счетом 4:0. По итогам двух туров россияне набрали шесть очков. Столько же у сборной Канады, которая опережает Россию в турнирной таблице за счет дополнительных показателей.

Следующий матч на турнире сборная России проведет с командой Швейцарии 31 декабря.