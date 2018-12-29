«Би-би-си» подала жалобу в МИД России после публикации списка сотрудников
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«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с просьбой проверить утечку личных данных своих российских сотрудников.
В корпорации также отреагировали на реплику представителя МИД Марии Захаровой, которая заявила, что опубликованные данные доступны в соцсетях. «Как минимум часть опубликованной информации есть только у государственных органов», — говорится в сообщении.
«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу», — сказал глава Всемирной службы «Би-би-си» Джейми Ангус (англ. яз.).