«Би-би-си» подала жалобу в МИД России после публикации списка сотрудников

«Би-би-си» направила в МИД России официальную жалобу с просьбой проверить своих российских сотрудников.

В корпорации также отреагировали на реплику представителя МИД Марии Захаровой, которая заявила, что опубликованные данные доступны в соцсетях. «Как минимум часть опубликованной информации есть только у государственных органов», — говорится в сообщении.