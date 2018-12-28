В Тель-Авиве умер писатель Амос Оз. Ему было 79 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Писатель родился в Иерусалиме и почти всю жизнь прожил в Израиле. Он служил в израильской армии и участвовал в Шестидневной войне 1967 года. Впоследствии он стал одним из основателей и активистов движения «Шалом ахшав», утверждающего, что ради перемирия с Палестиной и соседними арабскими странами Израиль может пойти на территориальный компромисс.

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Оз написал порядка более 30 крупных произведений, в числе которых и романы, и сборники рассказов, и нон-фикшн. Произведения писателя переведены на 38 языков и изданы в 36 странах мира. На русском вышло около 10 его книг. В числе самых известных — «Повесть о любви и тьме», «Мой Михаэль», «Черный ящик».

Оз неоднократно становился лауреатом книжных премий разных стран. В частности, он был награжден французским орденом Почетного легиона, премией Израиля по литературе, премией Гете и российской «Ясной Поляной». Его неоднократно включали в списки претендентов на Нобелевскую премию по литературе.