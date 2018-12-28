Украинские пограничники сообщили о снятии запрета на въезд мужчин из России
Обновлено. Позднее пресс-служба опровергла свое же заявление о снятии запрета на въезд россиян.
Госпогранслужба Украины сняла запрет на въезд мужчин из России после отмены военного положения, цитирует пресс-секретаря ведомства издание «Гордон».
При этом пограничники, «используя опыт военного положения», сохраняют «повышенный контроль» въезда иностранцев и проводят «контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину».
«Например, если человек едет в Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение <…>», — отметил [пресс-секретарь ведомства Олег] Слободян.
26 декабря после отмены военного положения МВД Украины заявило, что решение об ограничении въезда для россиян решено продлить.
Военное положение было введено на Украине 26 ноября после конфликта в Черном море между украинскими военными и российскими пограничниками, в ходе которого Россия захватила три судна и задержала 24 человека.