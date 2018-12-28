Украинские пограничники сообщили о снятии запрета на въезд мужчин из России

Обновлено. Позднее пресс-служба опровергла свое же заявление о снятии запрета на въезд россиян.

Госпогранслужба Украины сняла запрет на въезд мужчин из России после отмены военного положения, цитирует пресс-секретаря ведомства издание «Гордон».

При этом пограничники, «используя опыт военного положения», сохраняют «повышенный контроль» въезда иностранцев и проводят «контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину».

26 декабря после отмены военного положения МВД Украины заявило, что решение об ограничении въезда для россиян решено продлить.

Военное положение было введено на Украине 26 ноября после конфликта в Черном море между украинскими военными и российскими пограничниками, в ходе которого Россия захватила три судна и задержала 24 человека.