Спецпрокурор Роберт Мюллер предупредил ФБР о попытках дискредитировать его с помощью обвинений в домогательствах

Спецпрокурор Роберт Мюллер попросил ФБР расследовать возможные попытки дискредитировать его с помощью ложных обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на пресс-секретаря спецпрокурора Питера Карра.

Соответствующую информацию офис спецпрокурора получил от двух женщин. Одна из них по имени Лоррейн Парсонс заявила, что ей предложили выдвинуть против спецпрокурора обвинения в сексуальных домогательствах в обмен на 20 тысяч долларов и оплату долга по кредитной карте. Парсонс сказала, что работала с Мюллером в 1974 году, но он никогда не пытался к ней приставать.

По словам женщины, ее собеседник заявил, что работает на радиоведущего Джека Беркмана, который придерживается консервативных взглядов. Ранее Беркман утверждал в соцсетях, что располагает информацией о сексуальных домогательствах Мюллера. При этом он заявил The Atlantic, что не знаком с Парсонс и не предлагал ей деньги в обмен на обвинения против спецпрокурора.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США, а также предполагаемые связи Дональда Трампа с Россией.