Бастрыкин решил увеличить штат следователей СК

Российская газета
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Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин планирует увеличить штат следователей ведомства. Об этом он заявил «Российской газете».

По словам Бастрыкина, это связано с высокой нагрузкой на следователей. «При таком большом объеме работы и повышенной ответственности, когда следователям необходимо работать длительное время без перерыва на отдых, в выходные дни, нередко — в сложных и неблагоприятных ситуациях, настала необходимость оптимизировать их нагрузку», — сказал он.

Количество следователей увеличится как в центральном аппарате, так и в территориальных органах СК. В регионах доля следователей после кадровой реформы должна достичь 55% от штатного количества сотрудников (сколько она составляет сейчас, Бастрыкин не сказал). 

Согласно указу о вопросах деятельности Следственного комитета, общая штатная численность сотрудников СК должна оставлять 21,1 тысячи человек (не считая 2.4 тысячи сотрудников военных следственных органов).