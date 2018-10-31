Бастрыкин решил увеличить штат следователей СК

Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин планирует увеличить штат следователей ведомства. Об этом он заявил «Российской газете».

По словам Бастрыкина, это связано с высокой нагрузкой на следователей. «При таком большом объеме работы и повышенной ответственности, когда следователям необходимо работать длительное время без перерыва на отдых, в выходные дни, нередко — в сложных и неблагоприятных ситуациях, настала необходимость оптимизировать их нагрузку», — сказал он.

Количество следователей увеличится как в центральном аппарате, так и в территориальных органах СК. В регионах доля следователей после кадровой реформы должна достичь 55% от штатного количества сотрудников (сколько она составляет сейчас, Бастрыкин не сказал).

Согласно указу о вопросах деятельности Следственного комитета, общая штатная численность сотрудников СК должна оставлять 21,1 тысячи человек (не считая 2.4 тысячи сотрудников военных следственных органов).