В США найден мертвым гангстер Джеймс Балджер. О его жизни сняли фильм с Джонни Деппом

Гангстер Джеймс Балджер по кличке «Уайти» был найден мертвым в одной из тюрем штата Западная Виргиния, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Тело 89-летнего Балджера обнаружили в камере на следующий день после перевода из другой тюрьмы. ФБР начала расследование причин его смерти.

По данным CBS Boston, Балджер был убит. The Boston Globe утверждают, что в убийстве подозревают его сокамерника, который связан с мафией.

Джеймс Балджер был лидером одной из бостонских криминальных группировок; параллельно он тайно сотрудничал с ФБР. В 2013 году Балджера приговорили к двум пожизненным срокам по обвинению в 11 убийствах и других преступлениях. В 2015 году в Голливуде был снят фильм о жизни Балджера под названием «Черная месса». Главную роль в нем сыграл Джонни Депп.