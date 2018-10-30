В Москве двое подростков пытались убить бездомного. СК объявил, что они сговорились в одной из соцсетей

Интерфакс
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На севере Москвы двое подростков пытались убить бездомного, объявила официальный представитель Главного следственного управления СК по городу Юлия Иванова.

По ее словам, двое несовершеннолетних, «вступив в преступный сговор, направленный на убийство лица без определенного места жительства», 23 августа напали на бездомного «в парковой зоне в районе улицы Пришвина».

«Следствием установлено, что подростки познакомились в социальной сети и имели одинаковые взгляды по отношению к бездомным людям, считая их низшим и ненужным слоем общества», — заявила Иванова.

Подростки, применяя слезоточивый газ, напали на бездомного, избили его, а один из них нанес ему несколько ударов ножом. Нападавшие скрылись с места преступления. Бездомному удалось выжить.

Один из нападавших, 2000 года рождения, задержан, суд санкционировал его арест. Его 16-летнего сообщника пока задержать не удалось.

По словам Ивановой, уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц. При этом представитель СК не уточнила, есть ли у следствия информация о причастности фигурантов дела к другим подобным преступлениям.

На форуме «Двач» в октябре пользователи опубликовали видеозаписи, на которых молодые люди с ножами и газовыми баллончиками нападают на бездомных. Опубликовавшие видео предположили, что нападения совершают неонацисты.

На видео, размещенном на форуме, одно из нападений происходит возле церкви, похожей на Храм торжества православия. Он расположен в Алтуфьевском районе, в нескольких сотнях метров от улицы Пришвина.