Суд в Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным

Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней, сообщается на сайте суда.

Суд постановил, что принятый закон противоречит трем статьям Конституции о том, что вся власть в Ингушетии принадлежит народу, государство должно сохранять территориальную целостность республики, а изменение границ допускается с учетом мнения населения.

Поскольку соглашение о границах с Чечней приняли без референдума, принятый документ «не порождает правовых последствий» для органов власти, организаций и граждан Ингушетии, добавили в суде.

«Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, близкие к властям Ингушетии, что вынесенное решение не должно иметь правовых последствий, поскольку этот вопрос находится вне компетенции суда.

Соглашение о разделении территории между Чечней и Ингушетией приняли 26 сентября, а 4 октября его утвердил ингушский парламент. После этого в Ингушетии начались массовые акции протеста, участники которых выступили против передачи территорий Чечне.