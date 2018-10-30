Пивовары предупредили о повышении цен из-за экологического сбора

Цены на продукты могут вырасти как минимум на 1% из-за планов правительства повысить с 2019 года экологический сбор на 54 группы товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Об этом, как сообщает «Коммерсант», говорится в письме Союза пивоваров на имя премьер-министра РФ.

Производители предупреждают, что сократят собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов, а также будут покупать более дешевую тару, что противоречит планам правительства по поддержке алюминиевой отрасли.

Минприроды предлагает повысить экологический сбор для металлических упаковок из алюминия с нынешних 2423 рублей за тонну до 20 тысяч рублей, а для упаковочного материала из полимера — с 3844 рублей за тонну до 10432.

Пивовары предлагают повышать ставки «по самым чувствительным для бизнеса позициям» только постепенно в течение трех лет.

Ранее против планов правительства увеличить экологический сбор выступил Национальный союз производителей молока, а также ассоциация «РусПэк», объединяющая, в частности, компании Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Tetra Pak.