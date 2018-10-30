Немецкий медбрат признал вину в убийстве 100 пациентов

Бывший медбрат Нильс Хегель в ходе судебных слушаний признал вину в убийстве 100 пациентов.

Прокуратура обвиняет его в убийстве 36 человек в клинике в городе Ольденбург и еще 64 в клинике Делменхорста. Самой молодой из его жертв было 34 года, самой старшей — 96 лет. По версии обвинения, Хегель убивал пациентов из-за тщеславия и желания похвастаться перед коллегами.

Хегель уже отбывает пожизненное заключение. К нему он был приговорен в 2015 году: его признали виновным в убийстве шести человек, хотя сам бывший медбрат тогда неофициально признавался в 30 убийствах.

Первый приговор — за два убийства — Хегель получил еще в 2008 году, тогда срок составил 7,5 лет. Его преступления были раскрыты случайно — один из коллег увидел, как медбрат вводит пациенту сильнодействующий препарат.