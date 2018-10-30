Активистов SERB обвинили в разгроме мемориала Немцова и похищении венка от советника президента США Джона Болтона

Активисты прокремлевского движения SERB разгромили мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на активиста Григория Самсонова, который дежурил на мосту.

По его словам, активисты SERB во главе с лидером движения Игорем Бекетовым (Гоша Тарасевич) разбросали венки и порвали портрет Немцова. Кроме того, они порвали и забрали венок, который возложил к мемориалу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

РБК Саксонов заявил, что попросил помощи у полицейского и сотрудников Росгвардии, которые стояли возле мемориала, но они никак не отреагировали на происходящее. «Коммерсант» со ссылкой на Саксонова пишет, что в ответ на призывы о помощи полицейские пообещали «сдать его в дурдом».

В свою очередь лидер SERB Игорь Бекетов заявил РБК, что их организация не имеет отношения к разгрому мемориала Немцова.

Политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в феврале 2015 года. За его убийство осуждены пятеро выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

На месте убийства Немцова организован народный мемориал с цветами и портретами политика. Время от времени он подвергается нападениям, поэтому рядом практически постоянно дежурят сторонники Бориса Немцова.

Джон Болтон возложил к мемориалу Немцова венок с подписью «От американского народа» во время своего визита в Москву 23 октября.