В Стамбуле открыли новый аэропорт. Он станет крупнейшим в мире и сможет принимать 200 миллионов пассажиров в год

В Стамбуле состоялась церемония открытия нового аэропорта, который, как планируется, в ближайшие годы станет крупнейшим в мире по пассажиропотоку.

Как рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган, на первоначальном этапе аэропорт сможет принимать 90 миллионов пассажиров в год, а к 2023 году, после окончания всех этапов строительства, это число увеличится до 200 миллионов.

Первый коммерческий рейс из нового аэропорта состоится 31 октября.

Самым крупным аэропортом в мире по пассажиропотоку много лет подряд остается Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в американской Атланте. В 2017 году аэропорт принял 103 миллиона пассажиров.

Действующий аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле входит в двадцатку самых крупных в мире (63 миллиона пассажиров в 2017 году). После переноса рейсов в новый аэропорт старый будет закрыт, а на его месте будет разбит парк.